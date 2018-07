Smikkelen en smullen op 4Beats and Bites 23 juli 2018

02u31 0 Mortsel Heerlijke streetfood, de betere 'beats' en een zalig zomerweertje: dat waren de ingrediënten van de vijfde editie van 4Beats and Bites. Het culinaire festival streek het afgelopen weekend neer in Bar4 in Fort 4 en lokte opnieuw een hele massa volk.

Sinds de eerste editie in 2014 is 4Beats and Bites uitgegroeid tot de grootste publiekstrekker van Bar4. Het inspireerde organisatoren Seppe Slaets en Myra van Tuel om voor de vijfde editie nog een tandje bij te steken en uit te pakken met een extra festivaldag. Zowel zaterdag als zondag werd het Fort 4 ingepalmd door een twintigtal foodtrucks die allerlei streetfood aan de man kwamen brengen.





Al dat lekkers werd naar jaarlijkse gewoonte omkaderd met een heel pak randanimatie. Verschillende dj's als Vinylah, Baboons en Sir G kwamen voor de juiste 'beats' zorgen, terwijl de jongste bezoekers zich konden uitleven op een springkasteel. Mede dankzij het stralende zomerweer bleek die combinatie van lekker eten en zwoele muziek opnieuw een schot in de roos. Meer dan 2.000 bezoekers vonden het voorbije weekend de weg naar het Fort 4 en kwamen genieten van het culinaire festival.





Of 4Beats and Bites volgend jaar een vervolg krijgt, is op dit moment nog koffiedik kijken. "Maar het einde van Bar4 hoeft zeker niet noodzakelijk het einde van dit evenement te betekenen", zegt Myra van Tuel. "Misschien kunnen we ons foodtruckfestival exporteren naar een andere locatie?" (BCOR)