Slachtoffer (63) van woningbrand nog steeds kritiek Sander Bral

06 maart 2019

15u00 1 Mortsel De 63-jarige man die dinsdagavond uit zijn brandende woning gehaald werd in het stadscentrum van Mortsel, verkeert nog steeds in levensgevaar. Er is nog geen uitsluitsel over de oorzaak van de brand maar die zou wel accidenteel zijn. Het gebouw werd nog niet vrijgegeven door het parket.

Dinsdagavond ontstond er om een nog onbekende reden opeens brand in het appartement boven Bistro Villanno op het Mortselse Gemeenteplein. Door het gebrek aan zuurstof doofde de brand zichzelf, maar de 63-jarige bewoner raakte wel erg verbrand en ademde te veel rook binnen. Hij werd dinsdagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd.

De lokale politie bevestigde woensdag dat zijn toestand onveranderd is. Naar de oorzaak van de brand is het ook nog gissen, al zou die wel accidenteel zijn. Sporen van kwaad opzet of een wanhoopsdaad zijn er niet. Omdat het parket de oorzaak van de brand nog onderzoekt, werd het gebouw woensdag nog niet vrijgegeven. Naast de getroffen woning bleven ook de twee appartementen erboven en de bistro eronder dus niet toegankelijk.