Sint-Jozefziekenhuis sluit operatiekwartier 02u56 0 Mortsel Het zorgaanbod bij de drie campussen van de GZA Ziekenhuizen, wordt herschikt. Zo sluit het operatiekwartier in het Mortselse Sint-Jozefziekenhuis de deuren en worden de chemotherapie en kankeronderzoek gebundeld op campus Sint-Augustinus. De overheid stuurt ook aan op die kostenbesparende specialisatie per ziekenhuis.

De herschikking van het zorgaanbod in de drie ziekenhuizen heeft twee doelen. Ten eerste wil het ziekenhuis de kwaliteit van het aanbod verder verbeteren door bijvoorbeeld al de kankerbehandelingen in Sint-Augustinus te groeperen en enkel nog in Sint-Vincentius en Sint-Augustinus te opereren. "Door onze specialismen en diensten nog meer te centraliseren, willen we de kwaliteit van onze zorg blijven verhogen en onze medewerkers kansen geven om zich verder te ontplooien", aldus Willeke Dijkhoffz, algemeen directeur van GZA Ziekenhuizen.





"Hoe vaker men iets doet, hoe meer ervaring en kennis men opbouwt. En dat is in het voordeel van onze zorgverleners en onze patiënten." Ten tweede moet de reorganisatie een besparing opleveren.





Na de materniteit in september 2015 sluit nu ook het operatiekwartier in het Mortselse Sint-Jozefziekenhuis. "Toch is dit zeker geen teken aan de wand dat we Sint-Jozef stapsgewijs gaan sluiten", zegt dokter Etienne Wauters, gedelegeerd bestuurder bij GZA. "Maar acute heelkundige ingrepen zullen we laten plaatsvinden in Sint-Augustinus, op 3 kilometer van Sint-Jozef. De lokale verankering, de samenwerking met de huisartsen ook, blijft echter heel belangrijk voor onze ziekenhuisgroep. Revalidatie, geplande zorg en langere opnames blijven zeker hun plaats behouden in Mortsel."





Vanaf 1 januari 2018 ontplooide GZA Ziekenhuizen haar vernieuwd zorgaanbod. Een aantal artsen en verplegers moest verhuizen van campus, maar er gingen geen banen verloren. (DILA)