Schepenpostjes in Mortsel eindelijk verdeeld Sander Bral

24 december 2018

17u09 0 Mortsel De laatste week van het jaar komt het nieuwe bestuur van Mortsel dan toch nog met een schepencollege naar buiten. Livia Moreau wordt schepen voor Open Vld, dat vanaf januari terug in het bestuur zit. Sp.a heeft nog steeds Steve D’Hulster en Gitta Vanpeborgh in de rangen en Lieve Voets (N-VA) valt uit de boot in het nieuwe bestuur.

Het heeft lang op zich laten wachten maar het nieuwe bestuur kwam maandagmiddag dan toch nog naar buiten met een gevormd schepencollege via een persbericht. Eerder werd al bekend dat CD&V in de nieuwe coalitie plaats moet maken voor Open Vld en dat Erik Broeckx (N-VA) opnieuw burgemeester wordt vanaf januari. Wie de andere schepenposten ging innemen, was tot maandag nog een groot geheim.

N-VA, sp.a en Open Vld schreven samen een nieuw bestuursakkoord met als titel ‘Samen Mortsel nog sterker maken. Onze stad op mensenmaat verder verbeteren voor morgen’. Het bestuursakkoord zal op 8 januari worden voorgesteld naar aanleiding van de installatievergadering.

Lieve Voets (N-VA), huidig schepen voor onder andere erfgoed, toerisme en sport, valt als enige schepen voor N-VA uit de boot. Haar bevoegdheden worden opgevangen door Ilse Lacante (N-VA), die ook lokale economie en dierenwelzijn in haar portefeuille krijgt. Burgemeester Erik Broeckx (N-VA) behoudt zijn verantwoordelijkheden over veiligheid, brandweer en politie en neemt ook openbare werken, straatgroen en netheid en ontwikkelingssamenwerking op zich. Eerste schepen Koen Dehaen (N-VA) behoudt zijn bevoegdheden financiën, patrimonium en stadsprojecten. Ook N-VA-schepen Goele Custers blijft op post met personeel, organisatie en digitalisering en welzijn als belangrijkste opdrachten.

Gezien het zitje van CD&V richting oppositie verhuist kwam de bevoegdheid van huidig OCMW-voorzitter Chris De Ridder vrij, die vorige week al aangaf uit de politiek te stappen. Gitta Vanpeborgh neemt voor sp.a de rol van voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst (eerder gekend als OCMW-voorzitter) op zich. Ze zal ook schepen worden van (sociaal) wonen, gelijke kansen en integratie.

Nog voor sp.a blijft Steve D’Hulster zetelen in het schepencollege. De huidige fietsschepen neemt mobiliteit over van de burgemeester en zal zich de komende zes jaar ook buigen over klimaat en openbaar groen, Fort 4, communicatie en participatie. Zijn huidige bevoegdheden ruimtelijke ordening en stedenbouw gaan naar nieuwkomer Livia Moreau, die Open Vld op haar eentje zal vertegenwoordigen in het college. Haar andere bevoegdheden zijn onderwijs en juridische zaken.

Het is niet duidelijk waarom de verdeling van de schepenambten en het schrijven van het bestuursakkoord zo lang heeft geduurd. De nieuwe coalitie werd immers één week na de verkiezingen al gevormd. De burgemeester was maandag niet bereikbaar voor commentaar.