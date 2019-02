Ropeskipping-meisjes en triatlete Verstuyft gehuldigd voor strafste sportprestaties van het jaar Sander Bral

14 februari 2019

17u11 0 Mortsel Het meisjesteam ropeskipping en triatlete Katrien Verstuyft zijn de nieuwe Mortselse sportlaureaten van 2018. De meisjes van Skip Up werden na een provinciale en Belgische titel vorig jaar knap vijfde op het wereldkampioenschap in Shanghai en ex-olympiër Verstuyft won de triatlon van Praag.

Het stadsbestuur van Mortsel zette woensdagavond haar sportkampioenen in de bloemetjes. Ieder jaar beslist een onafhankelijke jury welke twee atleten van alle ingestuurde kandidaten de sporttrofeeën verdienen voor de strafste prestaties van het afgelopen jaar. De sporttrofee jeugd 2018 ging woensdagavond naar het beloften meisjesteam ropeskipping.

Flo Verleyen, Janne Van Lommel, Laurine Haes en Elise Vervloet van Skip Up werden in 2018 provinciaal kampioen en ze selecteerden zich vlotjes voor het Belgisch kampioenschap. “Daar lieten ze zien dat hard werken loont want ze behaalden de titel”, klinkt het enthousiast bij het stadsbestuur. “Daardoor mochten ze hun kunnen gaan tonen op het wereldkampioenschap in Shanghai afgelopen zomer waar ze een knappe vijfde plaats haalden. Onze meisjes sprongen mee in de top vijf van de wereld en lieten zelfs teams van China achter zich.”

Al in zwembad om 7 uur

Triatlete Katrien Verstuyft boekte in 2017 al haar eerste zege in een halve Ironman-wedstrijd in het Britse Weymouth en na een heleboel zilveren medailles bekroonde ze ook 2018 met een overwinning van de triatlon in Praag. “Katrien trekt drie keer per week baantjes in zwembad Den Bessem vanaf zeven uur ’s ochtends”, zegt het stadsbestuur. “Ze is gestart als zwemster en haalde heel wat Vlaamse en Belgische titels binnen. Wanneer ze voor het plezier deelnam aan een triatlon, bleek dat meteen een roeping. Na drie jaar trainen kon ze zich al plaatsen voor de Olympische Spelen in Londen en haar absolute droom is dé Iron Man op Hawaï winnen. Katrien is zonder twijfel onze laureaat sporttrofee senioren 2018.”

Elke atleet kan de sporttrofee van Mortsel slechts één keer op de tien jaar winnen. “We hebben echter toppers in onze stad die elke jaar opnieuw nationale en internationale titels blijven winnen”, benadrukt de stad. “Vandaar hebben we het ‘ereteken van Mortsel’ in het leven geroepen zodat we ook Lieve Van den Wouwer, Roxane Taeymans, Louis Cloots, Thibeau Bastien en Mathias van der Auwelaer opnieuw kunnen eren.”