Ronald Verheyen schrijft tiende jeugdthriller: “De weerwolf is mijn favoriet monster” philippe truyts

01 maart 2019

16u23 2

Met ‘Wolfmaan’ is Mortsels jeugdauteur Ronald Verheyen toe aan zijn tiende thriller. Net als in de vorige roman ‘Fatale foto’ is de 13-jarige Antwerpse jongen Tim de slimme speurneus van dienst. Hij ontrafelt samen met nichtje Rhian op vakantie in Zuid-Frankrijk de tragische waarheid achter een lokale familie. “De weerwolf is mijn favoriet monster”, zegt Verheyen. Opgelet als je dit boek bij volle maan leest.

In Roussillon, een idyllisch dorp in de Provence, wordt een jonge toerist vermoord. Alle sporen wijzen op een roofdier. Tim en zijn familie vertrekken ongerust met vakantie naar de streek. Al snel maakt hij er kennis met een familie die volgens de dorpelingen de oorzaak is van alle ellende. Enkele leden lijden aan bovenmatige haargroei…

Tragische wezens

“Het eerste hoofdstuk van het boek is een ode aan de weerwolffilms”, vertelt Verheyen. Niet bepaald toevallig. De ex-leraar Nederlands en Engels heeft een grote passie voor dierkunde én cinema. “Films als ‘The Company of Wolves’, ‘Wolf’ (met Jack Nicholson en Michelle Pfeiffer) en ‘An American Werewolf in London’ zijn onvergetelijk. Weerwolven zijn tragische wezens. Het loopt altijd slecht af. Voor mijn roman putte ik ook inspiratie uit ‘Full Wolf Moon’ van Lincoln Child. Daarnaast ben ik een aantal keer in Roussillon geweest én is Frankrijk het weerwolfland bij uitstek. Heel wat legendes stoelen er op waargebeurde feiten.”

Verheyen denkt al volop aan zijn volgend boek. “Iets Jaws-achtigs, weliswaar niet met een haai, dat zich aan de Belgische kust afspeelt. Ik ga er ook de transitmigranten en de mensenhandel bij betrekken.”

‘Wolfmaan’, met een erg knappe cover van MaryDes, is uitgegeven door Kramat en te koop voor 13,95 euro. Vanavond, 1 maart om 19.30 uur, stelt Erik Van Looy het boek voor in ‘De Boekuil’, Antwerpsestraat 32, Mortsel.