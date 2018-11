Rioleringswerken Heilig-Kruisstraat gestart Sander Bral

05 november 2018

In een volgende stap om de wateroverlast in de Minervawijk in Mortsel te bestrijden zijn de rioleringswerken in de Heilig-Kruisstraat maandag gestart. Er wordt een bufferleiding en een ondergronds pompstation aangelegd om de terugkerende waterproblemen in de Gustaaf Lavastraat weg te werken. De Heilig-Kruisstraat wordt daardoor tot het einde van het jaar enkelrichting van de Antwerpsestraat richting de Edegemsestraat. De parking aan de Mark Liebrecht Schouwburg blijft toegankelijk via de Antwerpsestraat.