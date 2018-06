PVDA-lijsttrekker Ward Coenegrachts gaat voor burgemeesterssjerp 19 juni 2018

PVDA-Mortsel heeft afgelopen weekend het officële startschot van haar verkiezingscampagne gegeven in Café Manger aan de Prins Leopoldlei. De oppositiepartij deed het afgelopen jaar een enquête bij 655 Mortselaars om te weten wat er leeft in de stad. "De thema's betaalbaar wonen in gezonde wijken en de aanpak van armoede zijn de grootste bekommernissen van onze inwoners", zegt Ward Coenegrachts, voorzitter van de linkse partij. "Verder richten wij onze pijlen op mobiliteit, tewerkstelling, jeugdbeleid, diversiteit en solidariteit." Coenegrachts, actief in de Deurnese dokterspraktijk Geneeskunde voor het Volk, gaat zelf voor de burgemeesterssjerp als lijsttrekker. Nog op de lijst pronken event-planner Christiane Segers, dokwerker en mensenrechtenactivist Samy Abdelmonem, Pidpa-ambtenaar Marianne Eelen en maatschappelijk werker Sisse Verstappen.





"Wij zijn enorm fier om met deze diverse ploeg de meest sociale partij van de stad te mogen trekken en zijn ervan overtuigd dat dit PVDA voor het eerst ook in Mortsel zal lukken", gaat Coenegrachts verder. "We willen een ander soort politiek op de kaart zetten, ver van zelfbediening en postjespakkerij." (BSB)