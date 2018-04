PVDA-enquête toont aan: "Mortselaar wil meer inspraak" 20 april 2018

03u01 0 Mortsel Oppositiepartij PVDA is vijf maanden op pad geweest om de Mortselaar te bevragen en hun voorstellen voor de stad voor te leggen. Ze gingen van november tot januari van deur tot deur in verschillende wijken.

"Dat was een enorm fijne ervaring", zegt PVDA-lijsttrekker Ward Coenegrachts. "Met die wijktochten hebben we het meeste reacties losgekregen. Ongeveer één derde heeft onze bevraging online ingevuld, wat ons op een totaal brengt van 655 bevraagde Mortselaars van alle geslachten, leeftijden, onderwijsniveaus en beroepen." De belangrijkste bekommernissen bleken naast mobiliteit armoede en groene en gezonde wijken. "Met de toenemende verstedelijking in de zuidrand neemt de druk op onze leefomgeving toe. Dat armoede zo sterk naar boven komt, is opvallend maar niet onverwacht. Wat ons het meeste zorgen baart is dat slechts 22% van de bevraagden vindt dat het stadsbestuur genoeg inspraak geeft aan zijn bewoners." Alle resultaten van de enquête komen uitvoerig aan bod bij de voorstelling op vrijdag 27 april om 19u45 in kunstencentrum Kaleidoscoop in de Molenstraat. (BSB)