Psychiatrisch patiënt (19) valt verpleegster aan 19 juni 2018

02u53 0 Mortsel Het openbaar ministerie vervolgt een 19-jarige, omdat hij een psychiatrische verpleegster in Mortsel heeft aangevallen. Mogelijk wordt de tiener geïnterneerd.

Een verpleegster van het psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel stapte op 30 juni 2017 naar de politie om klacht in te dienen. Ze was op 25 juni aangevallen door een van haar patiënten. De 19-jarige man, die met een zware agressieproblematiek kampt, had haar verscheidene keren geslagen en gestampt. Het slachtoffer ging daarna gewoon weer aan het werk. Twee dagen na de feiten besloot de vrouw om de verwondingen toch te laten vaststellen door een dokter. Omdat de beklaagde al meermaals zware agressie pleegde en niet thuishoort in de gevangenis, stuurt het openbaar ministerie aan op de internering. De rechtbank stelde gisteren een gerechtspsychiater aan die de 19-jarige moet onderzoeken. Pas als het psychiatrisch verslag klaar is, zal er een beslissing volgen. (BJS)