Politie neemt 6 vrachtauto’s, 45 fietsen, 1 ton metaal en een zwaard in beslag bij huiszoeking in woonwagenpark Sander Bral & Patrick Lefelon

04 december 2018

14u43 1 Mortsel De lokale politiezone MINOS sloeg afgelopen maandag de handen in elkaar met de lokale politie van Antwerpen voor een huiszoeking in het woonwagenpark van Mortsel. Er werden zes lichte vrachtwagens en hun lading metaal in beslag genomen, vijf containers met ongeveer een ton gesorteerde metalen, 45 fietsen en bromfietsen en zelfs een zwaard.

Speurders van de recherche leefmilieu van de Antwerpse politie zijn met bijstand van de lokale politiezone MINOS maandag het woonwagenpark aan Gasthuishoeven in Mortsel binnengevallen. De inval is een uitloper van een ander onderzoek dat nog lopende is. Bij de huiszoeking in het woonwagenpark werd een enorme lading metaal in beslag genomen.

“Het gaat om zes lichte vrachtauto’s geladen met metaal en vijf containers met naar schatting een ton gesorteerde metalen”, licht de lokale politie van Antwerpen toe. “Verder werden er nog 45 fietsen en bromfietsen in beslag genomen en vijf verboden wapens, waaronder een zwaard.”

Er werd voorlopig nog niemand gearresteerd. De speurders onderzoeken eerst of de in beslag genomen ijzerwinkel wel degelijk gestolen is. Als het metaal van wettelijke ophalingen afkomstig is, moeten de ophalers de nodige vergunningen en een waterdichte boekhouding kunnen voorleggen.

Het is niet de eerste keer dat bewoners van het woonwagenkamp in opspraak komen. In 2014 moesten verschillende bewoners bij bevel van de rechter het kamp verlaten na elektriciteitsfraude.

Het woonwagenkamp aan Gasthuishoeven werd in 1974 geopend door de Bond Zonder Naam en in 1979 overgenomen door het stadsbestuur van Mortsel. In 1994 kreeg het kamp een eerste facelift en vorig jaar investeerde het bestuur opnieuw in een make-over. Er zijn 26 staanplaatsen in het kamp.