Pasgeboren kind blootgesteld aan giftige stoffen JONG GEZIN SCHRIJFT OPEN BRIEF AAN BURGEMEESTER SANDER BRAL

29 maart 2018

02u38 0 Mortsel Daniel, Sophie en hun pasgeboren zoon Victor zijn maandenlang blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen in hun woning in de Statielei in Mortsel. De giftige stoffen zijn een restant van droogkuis Electra. Het koppel schreef een open brief aan de burgemeester waarin het zich afvraagt waarom de woning nog niet onbewoonbaar is verklaard.

Het pand in de Statielei, waar ook een filiaal van speelgoedwinkel Bart Smit gevestigd is, is aangetast door te hoge concentraties tetrachloorethyleen. Dat is een kankerverwekkende stof die gebruikt werd door droogkuis Electra, die zich voordien op het gelijkvloers bevond en die in 2010 de boeken sloot omwille van de verontreinigde grond. Het volledige pand moet mogelijk gesaneerd worden.





Daniel Serey, Sophie Moine en hun zoon Victor, die eind december geboren werd, wonen sinds enkele maanden in het pand. "We kwamen er achter dat onze zoon de eerste tien weken van zijn jonge leven werd blootgesteld aan hoge concentraties van de kankerverwekkende stof tetrachloorethyleen", legt Sophie uit. "Eind februari kregen we bericht dat er problemen waren met de metingen en kregen we bezoek van onder meer een milieuambtenaar en een dokter. Ze waren het unaniem eens dat we voor onze eigen gezondheid en die van ons zoontje niet langer in ons appartement konden blijven."





"Van het OCMW kregen we een noodwoning aangeboden", vult Daniel aan. "Daarvoor moeten we een derde van ons maandloon afgeven. Aangezien we allebei fulltime werken is dat zelfs hoger dan onze huidige huurprijs. We zijn nu tijdelijk bij mijn vader ingetrokken, maar met een pasgeboren kind is dat geen ideale situatie. We willen van ons huurcontract af zonder dat we voor de vrederechter de ontbinding moeten vragen, maar daarvoor moet onze woning eerst onbewoonbaar verklaard worden. Dat kan enkel door de burgemeester gebeuren."





Kankerverwekkend

In de open brief vraagt het koppel zich af waarom de woning nog niet onbewoonbaar verklaard is. "Aan welke hoeveelheden kankerverwekkende stoffen dient een pasgeboren baby in Mortsel blootgesteld te worden voordat u een woning onbewoonbaar verklaart?", klinkt het streng.





"We hebben de vraag om het appartement onbewoonbaar te laten verklaren intern besproken met OVAM", reageerde het gemeentebestuur gisterenavond. "Begin maart werd er door OVAM al een specialist aangesteld om maatregelen uit te werken om de concentratie gechloreerde solventen in het gebouw te verlagen. Nadien worden er controlemetingen uitgevoerd en pas daarna kan er een gefundeerde beslissing over de bewoonbaarheid genomen worden."





Daniel en Sophie benadrukten gisteren dat de medische testen op hun zoontje Victor negatief waren. "Maar mogelijk kunnen er nog gevolgen op lange termijn optreden."