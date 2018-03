Parkschool gaat tuinieren met de buren FUSIE VAN DRIE SCHOLEN BEKLONKEN MET OFFICIËLE OPENING DAVID ACKE

02u29 0 Mortsel De nieuwe Parkschool is gisternamiddag feestelijk geopend met een receptie voor de ouders van de 650 leerlingen. De school heeft een duidelijk pedagogisch programma voor ogen dat de nadruk legt op natuur. Half mei zal de kinderboerderij klaar zijn en kunnen de kinderen er met buurtbewoners samen tuinieren.

De Parkschool is een samensmelting van drie kleinere scholen: de Guido Gezelleschool, de Sint-Lutgardus School en de Perenpit, goed voor zo een 650 leerlingen verspreid over twaalf kleuterklassen en 18 lageronderwijsklassen. Met een uitgesproken groen karakter heeft de school gisteren bij de opening ook meteen haar doelstellingen bekend gemaakt. "Wij zijn één school geworden met ook een duidelijk pedagogisch project", vertelt directeur lager onderwijs Peter Lahouse. Dat pedagogisch project ligt klaar op papier en aan de realisatie wordt nog hard gewerkt.





Kinderboerderij

"Half mei zal hier naast onze school een kinderboerderij staan. Met kippen, konijnen, ganzen, varkens, schapen en ezels. Het zullen de kinderen zijn die de dieren verzorgen", legt de directeur uit. Op die manier leren de kinderen wat het betekent om verantwoordelijk te zijn voor iets, daar goed voor te zorgen en dat ook samen te doen met anderen. "Daarnaast hebben we ook het concept 'Tuinkabouters'. Dat is een samentuinproject met buurtbewoners. Onze leerlingen zullen kunnen tuinieren samen met onze buren. Zo integreren we de buurt en de school op een leerrijke manier", aldus Lahouse.





Dakterras

De kleuterklassen bevinden zich op niveau plus één. Via een buitentrap zijn hun klasjes bereikbaar. Ook zij zullen kunnen tuinieren in moestuinbakken. Hun speelplaats is één groot dakterras waar opnieuw heel wat groene elementen te vinden zijn. Om hun overgang naar het eerste leerjaar vlot te laten verlopen, zullen de kinderen van de derde kleuterklas en de kinderen van de eerste jaren van het lager onderwijs, tijdens de speeltijd al met elkaar in contact komen. "Het is heel belangrijk dat je als school nadenkt hoe de school van morgen er moet uitzien. Ik denk dat we daar met deze school heel goed in geslaagd zijn", aldus een fiere directeur.