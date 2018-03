Oude kleuterschool wordt woonzone 01 maart 2018

Het stadsbestuur van Mortsel gaat op zoek naar een projectontwikkelaar die de oude kleuterschool De Perenpit aan de Van Peborghlei onder handen wil nemen. De kleuters verhuisden onlangs naar de nieuwe Parkschool aan park Oude God waardoor de school en omgeving een nieuwe bestemming moeten krijgen. "De buurt rondom de school kende de afgelopen jaren al enkele grote bouwprojecten, nu willen we het iets kleinschaliger aanpakken", benadrukt Steve D'Hulsters (sp.a), schepen voor Openbare Ruimte. "Voor de woonzone zien wij graag een mix van appartementen, patiowoningen, cohousingruimte of andere orginele woonvormen." Op de gemeenteraad van november werd burgemeester Erik Broeckx (N-VA) nog spottend 'Erik De Bouwer' genoemd door Mark Schampaert van het Vlaams Belang. Die hekelt dat Mortsel tijdens deze legislatuur wordt volgebouwd. "Dat verwijt had geen invloed op onze beslissing om dit project kleinschalig te houden", gaat D'Hulster verder. "Die beslissing was al veel vroeger genomen dan de gemeenteraad van november." Kandidaten voor het project moeten zich melden voor het einde van april, daarna start de onderhandelings- en juryfase. Het bestuur hoopt eind 2019 van start te kunnen gaan met de werken en benadrukt dat het in al die tijd de buurt wil betrekken bij het volledig project. (BSB)