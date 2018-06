Oppositie klaagt sluikstort aan 14 juni 2018

De onafhankelijke oppositiepartij Mortsel Leeft! plaatste gisterenochtend vroeg op eigen initiatief tientallen vuilbakken voor restafval op plaatsen waar dat volgens de partij hoognodig was. "Wij willen van Mortsel weer een propere stad maken", klinkt het bij lijsttrekker Naranjo Decamps. "We plaatsten onze vuilzakken op sluikstortgevoelige plaatsen en rondom de markt. En met succes, want rond het middaguur waren sommige zakken al volledig of tot de helft gevuld. Duidelijk een signaal dat er te weinig vuilbakken in Mortsel staan. Anderhalf jaar geleden heeft het bestuur publieke vuilbakken weggehaald waardoor het sluikstorten is toegenomen en bovendien treedt het bestuur te zacht op tegen sluikstorting." "Dat klopt niet, er is net minder vuil gemeten in onze gemeente", verdedigt het bestuur zich. "Te veel publieke vuilbakken trekt het sluikstorten net aan. Het is niet de bedoeling dat mensen hun restafvalzakken komen droppen in onze vuilbakken." Mortsel Leeft! was van plan de vuilbakken 's avonds terug op te halen, maar het gemeentebestuur was hun na de middag al voor.





"Wij dulden dit soort ludieke acties wel, maar het is niet de bedoeling dat iedereen zomaar vuilbakken gaat neerpoten op eigen initiatief. Er is echt wel nagedacht over ons vuilbakkenplan en daar gaan wij ons aan houden." (BSB)





