Oppositie eist externe stadsmanager: “Ambtenaar blijft pion van schepencollege” Nieuw voltijds ambtenaar moet winkelcentrum uit het slop halen Sander Bral

31 januari 2019

16u32 0 Mortsel Het nieuwe bestuursakkoord van Mortsel voorziet geen externe centrummanager die de stad nieuw leven moet inblazen. Wel wordt er een ambtenaar ingezet die zich voltijds met lokale economie zal bezighouden. “Een gemiste kans”, vinden oppositiepartijen Groen en Mortsel Leeft!. “Er zal alweer niks veranderen in ons handelscentrum.”

Eén van de tien grote actieplannen van het nieuwe bestuursakkoord van Mortsel, dat coalitiepartijen N-VA, sp.a - I Love Mortsel en Open Vld vorige week bekend maakten, is om van het winkelcentrum een sterk merk te maken. Net zoals tijdens de vorige legislatuur wordt er de komende zes jaar 200.000 euro werkingsmiddelen per jaar vrijgemaakt om in de lokale economie te pompen. Nieuw is dat er een ambtenaar lokale economie is aangesteld, die niet meer halftijds maar voltijds zal werken.

“Dat de ambtenaar nu voltijds in plaats van halftijds gaat werken, zal niet veel veranderen”, reageert Naranjo Decamps van Mortsel Leeft!. “De ambtenaar blijft een pion van het schepencollege die zelf geen beslissingen zal mogen nemen. Om van ons handelscentrum opnieuw een merk te maken hebben we twee dingen nodig. Enerzijds een externe centrummanager met een achtergrond in de commerciële wereld om advies te geven en de brug te vormen tussen handelaar, bestuur en burger. Anderzijds een extern communicatiebureau dat van onze stad een merk moet maken. De ambtenaar lokale economie die is aangesteld is voor alle duidelijkheid zeer gemotiveerd maar wij vrezen dat hij in het gareel van het huidige stadsbestuur het verschil niet zal kunnen maken.”

Ook Groen benadrukt de nieuwe ambtenaar te appreciëren en wenst hem veel succes. “Maar ook wij blijven pleiten voor een externe centrummanager”, zegt Ingrid Pira. “Het takenpakket van een stadsmanager is overkoepelend en raakt ook thema’s als mobiliteit, cultuur en toerisme aan. Naast het centrale winkelcentrum zal hij er ook voor moeten zorgen dat de buurtwinkels in onze wijken heropleven en moet hij een antwoord bieden aan de grote baanwinkels tussen Mortsel en Lier.”

Er is heel wat leegstand van handelszaken in het centrum van Mortsel. In een enquête bevraagde Groen eerder al welke zaken de Mortselaar terug wil in zijn stad. Dinsdagavond overhandigde Groen-voorzitter Walter Duré de resultaten aan burgemeester Erik Broeckx (N-VA) op de gemeenteraad. Een doe-het-zelf-zaak, een betaalbare kledingzaak, een warme bakker en een kruidenier of lokale supermarkt waren het populairst in die bevraging.

“Ook in ons bestuursakkoord zit een bevraging naar wat de Mortselaar mist in onze stad”, zegt Ilse Lacante (N-VA), schepen voor Lokale Economie. “We zijn Groen erg dankbaar dat ze hun eigen enquête met ons willen delen en nemen die zeker op in ons actieplan. Wij hebben alle vertrouwen in onze kersverse ambtenaar lokale economie. Hij heeft een verleden in het ondernemerschap en zal dubbel zoveel tijd hebben om het winkelcentrum nieuw leven in te blazen dan zijn voorganger. Bovendien heeft hij hetzelfde takenpakket dan wat Groen en Mortsel Leeft! van een centrummanager verwachten, maar kost hij onze stad veel minder geld.”