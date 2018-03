Opnieuw kamperende ouders aan wijkschool Ten Dorpe 05 maart 2018

02u35 0 Mortsel Zo'n tien ouders kamperen al sinds zaterdag aan wijkschool Ten Dorpe in Mortsel. Ze hopen voor hun kinderen op één van de negen vrije plaatsjes. Vandaag om 16 uur beginnen de inschrijvingen.

Sinds zaterdag hebben enkele ouders hun kamp opgeslagen aan wijkschool Ten Dorpe. Er zijn maar negen vrije plaatsen en die zijn heel erg gegeerd. "Momenteel zijn we met negen, dus is iedereen zeker van een plaats", zegt Peter Jansen, die hoopt dat hij een plaatsje kan bemachtigen voor zijn nichtje Aaricia. "Woensdag al zagen we beweging in de buurt van de school, maar de eerste kampeerouder is pas opgedaagd om 6 uur zaterdagochtend. Gelukkig was er niemand zo gek om vrijdagavond hier te komen zitten, toen het sneeuwde." Het mag dan verre van een ideale situatie zijn, de kampeerders houden de sfeer erin. "Eigenlijk is dit een goede gelegenheid om kennis te maken met de andere ouders", lacht Peter. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We kiezen er allemaal voor om naar deze school te komen, ook al zijn er in de andere Mortselse scholen nog genoeg vrije plaatsen. Dan moeten we de gevolgen erbij nemen." Ellen Verhaert, mama van de 2-jarige Matteo-Leon, sluit zich daar bij aan. "Ten Dorpe is nog een gemoedelijk wijkschooltje, iedereen kent iedereen. De sfeer is goed, iedereen is vriendelijk en de directrice kent de kinderen. Dit lijkt me de perfecte school voor Matteo-Leon, dus kamperen heb ik er wel voor over. Maar hij moet later niet komen zeggen dat hij geen goesting heeft om naar school te gaan", lacht Ellen. (BCOR)