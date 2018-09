Open Vld pakt Statielei aan met straatveegmachine 05 september 2018

De Statielei in Mortsel wordt vandaag door oppositiepartij Open Vld Mortsel gepoetst met een straatveegmachine. "Uit een rondgang bij de Mortselse winkeliers blijkt dat de winkelstraten vuil en niet aantrekkelijk zijn", klinkt het bij Open Vld. "Wij willen het stadsbestuur een duidelijk signaal geven dat aangenaam winkelen in onze stad mogelijk is. Het bestuur laat slechts sporadisch de voetpaden reinigen en doet dat ook helemaal niet grondig genoeg." (BSB)