Ook Groen wil stadsmanager voor winkelcentrum 28 augustus 2018

Oppositiepartij Groen Mortsel ondersteunt de actie #ShopinMortsel van oppositiepartij Mortsel Leeft!. Daarin proberen initiatiefnemers Michiel Tisson en Danny Van Clapdurp (Mortsel Leeft!) het handelscentrum van de stad nieuw leven in te blazen. Tisson en Van Clapdurp willen een stadsmanager aanstellen die de brug moet vormen tussen de handelaar en het bestuur, jonge ondernemers stimuleren om hun zaak op te starten in Mortsel en de Mortselaar ervan overtuigen om in eigen stad te kopen. "Het winkelcentrum Statielei-Antwerpsestraat is het hart van Mortsel en moet floreren", zegt lijsttrekker Walter Duré (Groen). "Ondanks herhaald aandringen heeft het bestuur nog steeds geen manager aangesteld om de winkelas professioneel te ondersteunen." (BSB)