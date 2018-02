Ontwerp nieuw sportgebouw is klaar 09 februari 2018

Het ontwerp van het nieuwe sportgebouw aan de Gasthuishoeven in Mortsel is klaar. Het stadsbestuur gaat via zijn autonoom gemeentebedrijf (AGB) nu op zoek naar een aannemer zodat de werken van start kunnen gaan. Het gebouw werd ontworpen door import.export Architecture uit Borgerhout in samenwerking met het AGB Mortsel en de voetbalclubs die momenteel gevestigd zijn op de site.





Groot terras

Het nieuwe gebouw maakt deel uit van de volgende fase in de ontwikkeling van het Sportlandschap. In het nieuwe complex is er op het gelijkvloers ruimte voor vier kleedkamers voor scheidsrechters en achttien kleedkamers met douches. Daarboven komt een multifunctionele ruimte en een cafetaria voor de thuiswedstrijden van VC Mortsel Oude God en Cantincrode. Door het ruime terras en de grote ramen kunnen trainingen en wedstrijden vanuit de cafetaria gevolgd worden. Als het AGB een aannemer gevonden heeft via een aanbestedingsprocedure kunnen de werken van start gaan in juni. Met de wetenschap dat die ongeveer een jaar zullen duren, heeft de stad de ambitie om voor de start van het voetbalseizoen van 2020 het gebouw officieel te openen. (BSB)