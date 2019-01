Ocean Sushi beste bezorger volgens Takeaway.com ADA

26 januari 2019

12u16 0 Mortsel Takeaway.com heeft opnieuw haar prijzen uitgedeeld aan de beste restaurants van 2018. Ocean Sushi uit Mortsel werd verkozen tot beste bezorger.

De website Takeaway.com deelde opnieuw haar prijzen uit aan de beste restaurants. Ocean Sushi uit de Antwerpsestraat in Mortsel schopte het tot beste bezorger van 2018. Bij de verkiezing hield Takeaway.com rekening met de score van de kwaliteit van het eten en de snelheid van bezorging. China Town uit de Vredebaan eindigde op plaats twee en Koji Sushi & Thaï vervolledigde de top drie. Tijdens de campagne steeg het aantal reviews dat klanten achterlieten met zo een dertig procent.

Uit de lijst van beste bezorgrestaurants in ons land blijkt dat wij dol zijn op Italiaanse restaurants. Pizza is namelijk het meest bestelde eten op Takeaway.com in 2018, met burgers en kip op de tweede en derde plaats.