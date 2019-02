Nieuwe zomerbar aan Fort 4 gedoopt tot ‘Bar Brial’ Bar Brial opent vanaf paasvakantie en focust op laagdrempelige familie-activiteiten Sander Bral

19 februari 2019

13u18 0 Mortsel De doorstart van de nieuwe zomerbar aan Fort 4 ligt definitief vast. Aan het begin van de paasvakantie opent het kersverse ‘Bar Brial’ de deuren. De organisatie zocht de naam bij de ontwerper van de Brialmontforten rond Antwerpen en gaat een hele zomer lang inzetten op toegankelijke familie-evenementen.

Bar Brial wordt de opvolger van de succesvolle zomerbar BAR4 aan het fort in Mortsel. “Een geschikte naam vinden voor onze nieuwe zomerbar was een moeilijke bevalling”, zegt Werner Vennen van Bonega bvba, dat ook achter de populaire strandbar Bocadero zit aan de kaai in Antwerpen. “Met Bar Brial hebben we niet enkel een korte en krachtige merknaam maar voegen we ook wat geschiedenis toe aan ons concept. Brial is een overduidelijke knipoog naar Henry Alexis Brialmont, de ontwerper van de Brialmontfortengordel rondom Antwerpen aan het einde van de negentiende eeuw. We gaan ook een stuk tekst of poëzie laten maken door een lokale dichter over de geschiedenis van Fort 4 dat een mooie plaats krijgt in onze zomerbar. Zo kunnen de bezoekers onze naam beter begrijpen.”

“Qua concept willen we het succes van de voormalige BAR4 verder zetten en ons dus vooral focussen op rustige, laagdrempelige familieactiviteiten”, gaat Werner verder. “Een kindernamiddag met springkastelen, een gezinsbrunch, salsa-avonden, stand-up comedy, communie- en doopfeesten. Het is niet de bedoeling om de groene omgeving van het fort op te schrikken met luide fuiven en concerten. Over de activiteiten die tijdens het openingsweekend zullen plaatsvinden, wordt nog nagedacht. Wel staat vast dat we op vrijdag 5 april de deuren open werpen.”

Nieuw aan de zomerbar aan de shelter van het fort is een waterpartij. “Kinderen kunnen in de fonteintjes ravotten en verfrissing zoeken. Er zal ook een container komen waarin we spelletjes opslaan waarmee de kinderen kunnen spelen. Vanuit een gezellige loungehoek of hoge bartafels kunnen ouders hun koters niet uit het oog verliezen. Ook wordt er gewerkt aan een menukaart met zowel snacks als volwaardige maaltijden. Alle informatie over ons aanbod en activiteiten wordt de komende weken via sociale media gelost.”

De samenwerking tussen het stadsbestuur en de uitbaters van de voormalige zomerbar BAR4 liep erg stroef. Op een bepaald moment raakte de relatie tussen beide partijen zo verzuurd dat BAR4 geen enkele andere mogelijkheid meer zag dan te stoppen met haar succesformule. Het stadsbestuur ging onmiddellijk op zoek naar nieuwe concessiehouders voor de shelter en vond die dus bij Bonega bvba. “De samenwerking met de stad verloopt goed en wij willen dat ook zo houden”, benadrukt Werner. “Wij doen al onze aanvragen via de juiste procedures en voorlopig hebben we nog geen problemen ondervonden.”

Bar Brial zal in de lente- en zomerperiode elke dag geopend zijn behalve op maandag. Tijdens de paas- en zomervakantie zal de bar ook op maandagen, dinsdagen en donderdagen vanaf 12u00 openen.