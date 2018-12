Nieuwe meldingen over 'kinderlokkers’: Antwerps parket onderzoekt verdachte handelingen vanuit witte bestelwagen Sander Bral

16u13 0 Mortsel Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar verdachte handelingen in Antwerpen en Mortsel waarbij telkens een witte bestelwagen bij betrokken is. Op sociale media heerst er al langer commotie over zogenoemde ‘kinderlokkers’ in Berchem en Mortsel. Het parket onderzocht eerder dit najaar al feiten rondom de school OLV Pulhof (Berchem).

Eind november bevestigde het parket van Antwerpen dat het een onderzoek was gestart omdat een man vanuit zijn wagen minderjarigen zou wenken rondom de schoolpoorten van het OLV Pulhof in Berchem. De afgelopen week ontstond er op sociale media opnieuw commotie omdat een zogenoemde ‘kinderlokkers’ minderjarigen zou aanspreken vanuit een witte bestelwagen in Mortsel en Kontich. Het zou om drie mannen gaan die zich onder andere verdacht gedroegen aan het Sint-Jozefinstituut.

De lokale politiezone MINOS reageerde gisteren op de hoogte te zijn van de bezorgdheden, maar dat er in Mortsel zich nog geen slachtoffers hadden gemeld. Het Antwerpse parket liet vandaag weten toch een onderzoek gestart te zijn naar de feiten, die voorlopig niet in verband gebracht kunnen worden met wat er zich eind november aan het Pulhof voordeed.

“Op sociale media circuleren verschillende berichten, waarvan het parket en de politie ook op de hoogte zijn”, klinkt het bij het parket. “Er wordt onderzocht of er een link bestaat tussen de meldingen. Over het onderzoek kunnen op dit moment geen details gecommuniceerd worden.”

Politie en parket benadrukken verdachte handelingen altijd te melden bij de lokale politie.