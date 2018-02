Nieuwe kantine voor voetbalclubs tegen 2019 14 februari 2018

02u45 0 Mortsel Stad en autonoom gemeentebedrijf Mortsel zetten het licht op groen voor de bouw van de nieuwe kantine voor voetbalclubs VC Mortsel Oude God en Cantincrode. Tegen de start van het voetbalseizoen 2019-2020 zou de nieuwbouw van twee miljoen euro klaar moeten zijn. "Voor ons betekent die nieuwe accommodatie een kans om als club te groeien", klinkt het.

"Wij zijn uiteraard tevreden met het nieuws dat we binnenkort de containers kunnen verlaten voor mooie kleedkamers", zegt voorzitter Bart Van Hertbruggen van VC Mortsel Oude God. "We zaten daar niet slecht maar ideaal is zo'n situatie niet. Het gebeurde wel eens dat we spelertjes moesten weigeren omdat de accommodatie het niet toeliet extra spelers een plek te geven. Met dit nieuwe gebouw is die mogelijkheid er wel." Het definitieve ontwerp voor de nieuwe kantine is van import.export Architecture.





22 kleedkamers

Hoe de uitbating zal verlopen, weet Van Hertbruggen nog niet. Ook de nieuwe velden zijn nog niet toegekend. "Maar daarover kunnen we nog uitgebreid praten. Het belangrijkste is dat er kan begonnen worden met de bouw. Liever vandaag dan morgen", aldus de voorzitter.





Het nieuwe gebouw zal polyvalent gebruikt worden. Op het gelijkvloers zijn er achttien kleedkamers voor de spelers en nog eens vier voor scheidsrechters.





Cafetaria

Op de bovenverdieping komt de cafetaria en een ruimte die voor verschillende doeleinden gebruikt zal kunnen worden. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een goed zicht op de speelvelden door grote vensterpartijen en groene buitenterrassen.





Daarnaast wil de stad Mortsel zich ook richten op andere verenigingen. Zo zou het perfect kunnen dat G-sporters, buurtcomités, scholen en vriendengroepen die voor hun plezier een voetbalterrein en kleedkamer mogen huren. (ADA)