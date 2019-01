Nieuw stadsbestuur wil Mortsel ‘samen beter maken’ met tien grote actieplannen Sander Bral

23 januari 2019

12u21 0 Mortsel Het nieuwe stadsbestuur in Mortsel heeft tien actieplannen gepresenteerd waar het zich de komende zes jaar mee zal bezig houden. Er zal onder andere ingezet worden op meer groen en minder verharding, meer sociale woningen, het uitbreiden van het openbaar vervoer en het vrijmaken van middelen voor cultuur, jeugd, sport en lokale economie.

‘Samen Mortsel nog sterker maken, onze stad op mensenmaat verder verbeteren voor morgen’. Onder die noemer presenteerde de nieuwe Mortselse coalitie van N-VA, sp.a-I Love Mortsel en Open Vld dinsdagavond haar bestuursakkoord in tien grote actieplannen. “De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de fundamenten van onze stad te versterken en deze legislatuur bouwen we daarop verder”, klinkt het bij het bestuur. “We spelen proactief in op nieuwe evoluties en uitdagingen. Stedelijkheid en gemoedelijk samenleven lopen elkaar in Mortsel niet in de weg. We laten ons ook inspireren door de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties die we zo goed mogelijk proberen te vertalen binnen ons lokaal beleid.”

Het eerste grote actieplan van het nieuwe bestuur is het afwerken van lopende projecten. De renovatie van het stadhuis is wellicht het belangrijkste daarvan. Het wordt meer dan ooit een gemeenschapshuis met een bibliotheek en een polyvalente activiteitenzaal. Ook in de gebouwen, het groen en de activiteiten rond en in Fort 4 wordt verder geïnvesteerd. Welzijnscampus Meerminne wordt de centrale uitvalbasis voor alle welzijns- en zorgoplossingen.

“We moeten niet onder stoelen of banken steken dat Mortsel en mobiliteit een probleem blijft”, gaat het bestuur verder. “Mirakeloplossingen zijn er niet maar we blijven aan mobiliteit werken. We halen de Antwerpe ‘Velokes’ naar onze stad, breiden het openbaar vervoer uit, promoten het autodelen en proberen met de Vlaamse overheid het vrachtverkeer uit ons centrum te halen.”

Te veel beton en te weinig groen is een heikel thema dat al jaren in Mortsel speelt. “Tegen 2025 willen we minder verharding en meer kwalitatief openbaar groen dan vandaag. Door de schaarse ruimte binnen onze dichtbevolkte stad blijven we kiezen voor wooninbreidende en niet uitbreidende vernieuwing.”

In twee verschillende actieplannen wil het bestuur zowel een betere woonmix creëren en het aantal sociale woningen optrekken tot 450 als het inzetten op betaalbaar wonen voor iedereen. Het stimuleren van de sociale cohesie in een stad met nu al meer dan honderd verschillen nationaliteiten en een wijkgerichter beleid om de welzijnszorg dichter bij de mensen te brengen, zijn nog twee actieplannen.

“Lokaal ondernemen staat overal in Vlaanderen onder druk en jammer genoeg dus ook in Mortsel. Om onze handelaars nog beter te ondersteunen zorgen we voor een voltijdse ambtenaar met veel terreinkennis en zo’n 200.000 euro werkingsmiddelen per jaar.”

Ook aan het gemeenschapsleven wil het stadsbestuur extra zuurstof geven. “Onze honderd verenigingen zijn de slagaders van ons levendig gemeenschapsleven. We maken logistieke en financiële ruimte vrij voor cultuur-, jeugd-, sport- en andere organisaties die mensen willen samenbrengen.”

In een laatste actieplan wil Mortsel kleine zorgen aanpakken in haar fiets- en voetpaden en andere publieke ruimtes die smeken om herstellingen.

“In de titel van ons bestuursakkoord is ‘samen’ meer dan zomaar een woord”, besluit het bestuur. “We nodigen alle partijen uit om aan dit project positief mee te werken en we tekenen innovatieve nieuwe vormen van samenspraak tussen burgers en bestuur uit. Participatie wordt een prioriteit.”