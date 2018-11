Nieuw bos van 2.400 inheemse bomen ADA

17 november 2018

De bomen op de weide aan de Koeisteerthofdreef vielen bij de laatste stormen één voor één om. De andere Canadese populieren die wel nog overeind stonden, waren kaprijp. Op die weide plant stad Mortsel, samen met bosgroep Antwerpen Zuid, een nieuw, jong bos aan. Er wordt ook een generatieboom aangeplant voor alle kindjes die geboren werden in 2018.

Voor het nieuwe bos gaan maar liefst 2.400 boompjes de grond in. Stuk voor stuk inheemse struiken of bomen. Bosgroep Antwerpen Zuid staat in voor de heraanplanting en kiest hierbij specifiek voor inheemse planten: zwarte els, zomereik, zoete kers, gewone esdoorn, winterlinde, haagbeuk, éénstijlige meidoorn, veldesdoorn, kardinaalsmuts, hazelaar, Europese vogelkers, Gelderse roos, vlier en sleedoorn. De struiken en bomen worden in groepjes van 10 tot 25 stuks geplant, zodat wanneer de bomen groot zijn, een mooi gevarieerd en gemengd bos ontstaat.