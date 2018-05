Natuurpunt viert tien jaar slechtvalken 05 mei 2018

02u48 0

Het koppel slechtvalken dat al tien jaar nestelt in de zeventig meter hoge schoorsteen van de Agfa-Gevaert fabriek, wordt vandaag in de bloemetjes gezet. Begin april werd op de livebeelden van het nest vastgesteld dat het koppeltje alweer vier eieren aan het uitbroeden was. Enkele weken geleden kwamen de jongen dan voor het eerst piepen. "Het is zover, de vier slechtvalkkuikens worden door een erkend vogelringer geringd", klinkt het bij Natuurpunt. "Dat moet ervoor zorgen dat de kuikens heel hun leven kunnen gevolgd worden voor wetenschappelijke doeleinden." De kuikens zijn ondertussen drie weken oud en kunnen live via de webcam gevolgd worden op de website www.agfa.be/slechtvalken. Het jubileum wordt tussen 13.30 uur en 17 uur gevierd aan de Septestraat 27 in Mortsel. Naast het ringen van de kuikens is er ook een tentoonstelling, kinderanimatie en infomomenten. (BSB)