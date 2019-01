N-VA Mortsel nodigt eigen Peter De Roover uit voor nieuwjaarsreceptie Sander Bral

09 januari 2019

16u53 0 Mortsel Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van N-VA Mortsel zal Peter De Roover, zelf ook Mortselaar, het woord nemen. De Roover is N-VA-fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en kwam de laatste weken regelmatig in beeld in verband met het zogenoemde Marrakeshpact.

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt N-VA Mortsel alle Mortselaars uit voor haar nieuwjaarsreceptie die dit jaar plaats vindt op zondag 20 januari. “Niemand minder dan N-VA-fractievoorzitter in de Kamer, Peter De Roover, neemt het woord”, klinkt het bij N-VA Mortsel. “Op politiek vlak zijn het immers spannende tijden en 2019 belooft met de bovenlokale verkiezingen een boeiend jaar te worden. Uiteraard kunnen Mortselaars naast Peter ook kennis maken met onze bestuursleden en nieuwe mandatarissen.”

Peter De Roover woont al bijna dertig jaar in Mortsel en gaf evenveel jaar les in het KaSo. Hij al veertig jaar actief in de Vlaamse Beweging, is parlementslid en fractievoorzitter voor N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De receptie vindt plaats op zondag 20 januari vanaf 10u30 in Zaal Lelie in ’t Centrum in de Osylei. Toegang is gratis en zonder inschrijving.