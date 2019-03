Mortsels carnavalsfeest in teken van overleden oprichter ADA

10 maart 2019

Fantasierijke Vikings, Nederlandse Molens en Spiderman en Badman die broederlijk naast elkaar staan. Je zou denken dat je op de set van een of andere fantasiefilm terecht bent gekomen. De grootste carnavalstoet van de Antwerpse Zuidrand, maakte Mortsel opnieuw wat kleurrijker. Honderden toeschouwers stonden langs het parcours, al dan niet verkleed, met hun smartphone in de hand om de stoet vast te leggen.

De stoet stond dit jaar in het teken van de recent overleden oprichter, president en erevoorzitter van de Mortselse carnavalsvereniging Karnamor Albert Vanderhoydonk. Hij overleed eind januari na een slepende ziekte. Hij stichtte in 1994 de vereniging Karnamor nadat de vorige carnavalsvereniging in Mortsel er de brui aan gaf. In de grote feestloods hing een groot karikatuur van Albert en de leden van de Karnamor hadden een gelijkaardige afbeelding op hun kostuum gespeld.

De Mortselse carnavalsverenigingen doen er ieder jaar alles om ook volgend jaar een stoet te kunnen organiseren. In de Antwerpse rand verdwijnt de traditie langzaam aan door een gebrek aan financiële middelen. En ook de Mortselse verenigingen moeten elk jaar de centen bij elkaar rapen maar tot nu toe is het altijd gelukt. Meer nog, er zakten zelfs enkele Nederlandse groepen af naar de stoet.