Mortsel voert meerwaardebelasting in op onroerend goed na bestemmingswijziging Sander Bral

01 maart 2019

09u10 0 Mortsel Het stadsbestuur van Mortsel heeft een meerwaardebelasting op onroerend goed na een bestemmingswijziging ingevoerd. Projectontwikkelaars zullen dus een extra belasting moeten betalen als ze hun grond in waarde zien stijgen na de herbestemming ervan. Oppositiepartij CD&V is tegen: “Die belasting zal doorgerekend worden naar de bewoners.”

“In het bestuursakkoord staat letterlijk dat een substantieel deel van de opbrengsten van de meerwaardebelasting geïnvesteerd zullen worden in buurgroen doorheen de stad. De bevoegde schepen verklaarde echter in de raadscommissie dat de opbrengst naar de algemene middelen zal vloeien”, hekelt gemeenteraadslid Patrick Hapers (CD&V). “Het bestuursakkoord is nog niet koud of het wordt al genegeerd. De opbrengsten van de belasting gaan niet naar klimaatmaatregelen of naar een investeringsfonds, het wordt gewoon gebruikt om financiële putten mee te vullen. Hoe zal coalitiepartij Open Vld, bevoegd voor ruimtelijke ordening, die belasting aan haar liberale kiezers kunnen uitleggen?”

“Het college verwacht een opbrengst van 1,5 miljoen euro. De stad kan echter niet vermijden dat de eigenaars van de gronden dat zullen doorrekenen aan de mensen die er komen wonen”, gaat Hapers verder. “Als we dat toepassen op het RUP Venneborg, waar 144 appartementen, 36 woningen en 20 sociale woningen voorzien worden, is dat gemiddeld 7500 euro per woning extra. Hoe past dat in de ambitie van het stadsbestuur om wonen betaalbaar te houden?”

Het bestuur weet nog niet waarvoor de nieuwe inkomsten gebruikt zullen worden. “We verwachten de eerste inkomsten van die belasting pas over twee jaar”, klinkt het. “Het zal van ons meerjarenplan afhangen waarvoor we die zullen gebruiken.”