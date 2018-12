Mortsel organiseert nieuwjaarsdrink mét diervriendelijk vuurwerk ADA

31 december 2018

De stad Mortsel organiseert op vrijdag 4 januari een Nieuwjaarsdrink op het stadsplein. De feestelijkheden starten om 19 uur en lopen rond middernacht. Tussendoor is er ook een vuurwerkshow. Voor dat vuurwerk koos de stad voor de diervriendelijke variant. Bij traditioneel vuurwerk kan de knal tot 170 decibel luid klinken. Bij het diervriendelijk vuurwerk is dat slechts 85 decibel. Dat is te vergelijken met het voorbijrijden van een vrachtwagen of spelende kinderen. Dat geluid zijn mens en dier gewoon waardoor vooral dieren minder schrikken van de knallen. Bovendien komt het geproduceerde geluid vlakbij de grond vrij waardoor het geabsorbeerd wordt door bomen en huizen en de knal dus niet zo ver draagt. Het vuur werk start om 20.30u en eindigt om 20.50 uur.

Naast het vuurwerk zijn er ook andere activiteiten. Om 19.30 uur start het sprookjesatelier en om 21 uur treedt zangeres Luna. Nadien is het aan coverband Xqueeze tot 23 uur. Een DJ sluit de avond af tot middernacht.