Mortsel Loopt! lokt 750 deelnemers 19 mei 2018

02u47 0

Mortsel vierde gisternamiddag alweer de zesde editie van Mortsel Loopt!, georganiseerd door het gemeentebestuur en Sport Vlaanderen. Ongeveer 750 deelnemers vanaf zes jaar liepen verschillende afstanden door de groene zones van Mortsel rondom Fort 4. "Een pak meer dan vorig jaar", glundert burgemeester Erik Broeckx. "Dat hebben we wellicht aan het mooie weer te danken. Maar belangrijker is wellicht ons nieuw permanent wandelparcours rondom het fort dat net voor de wedstrijd werd geopend. Na het doorknippen van het lint hebben we die nieuwe route ingewandeld in samenwerking met Parkili, een organisatie die zich inzet voor mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson. We hebben met het bestuur ook infoposten geplaatst om de ziekte meer onder de aandacht te krijgen." (BSB)





Meer over Mortsel

sport

sportdiscipline