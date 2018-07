Mortsel Leeft! dringt aan op bouwstop in gemeente 26 juli 2018

02u45 0 Mortsel De onafhankelijke oppositiepartij Mortsel Leeft! meent dat er nog nooit zoveel is bijgebouwd in de stad als bij de huidige legislatuur.

"De parkings naast het stadhuis, op de Liersesteenweg, de Mechelsesteenweg en de Edegemsestraat moesten allemaal wijken voor bouwprojecten", steekt lijsttrekker Naranjo Decamps van Mortsel Leeft! van wal. "In het park Oude God wordt binnenkort 22.000 m² open ruimte volgebouwd, waarvoor zelfs de Sint-Lutgardisschool moest sneuvelen. Gelukkig heeft onze partij dat samen met oppositiepartij Groen kunnen verhinderen. Er moet in Mortsel een totale ommezwaai komen om de woonkwaliteit te garanderen."





Volgens Mortsel Leeft! heeft de Mortselaar nood aan groene open ruimtes die dreigen te verdwijnen.





"Wij steunen een resolute bouwstop", gaat Decamps verder.





Volbouwen

"Herbestemming van bestaande gebouwen moet nog mogelijk zijn, maar het volbouwen van parken, pleinen en parkings moet stoppen. Een herbestemming voor het containerpark, de technische dienst van de stad in de Sint-Benedictusstraat en een deel van de site van Agfa-Gevaert kan voor ons omdat de woonfunctie daar beter is dan de huidige fabrieksfunctie. Maar de aanleg van parken, speeltuinen en ontmoetingsruimtes op die sites zijn cruciaal zodat er maximale groene voorziening is."





Bewoners bevragen

Mortsel Leeft! wil binnen die thematiek buurtvergaderingen opstarten om de bewoners te bevragen. "Dat moet gebeuren alvorens de eerste krijtlijnen van nieuwe projecten worden getekend", benadrukt Decamps.





Leefbaarheid

"Nu krijgt de buurt pas inspraak als de plannen al op tafel liggen. Dat moet volledig anders in de toekomst. Meer groen en meer inspraak van buurtbewoners zijn de sleutels om de leefbaarheid van één van de meest dichtbebouwde steden van Vlaanderen veilig te stellen."





(BSB)