Miljoenen jaren oude dolfijnenschedel in FORT 4 04 juni 2018

Het bezoekerscentrum van FORT 4 kan sinds gisteren uitpakken met een nieuw curiosum: een 3D-afdruk van de schedel van een eeuwenoude dolfijn. Het gaat meer specifiek om de Eurhinodelphis Cocheteuxi, een dolfijnensoort die leefde tijdens het mioceen, zo'n 23 tot 5 miljoen jaar geleden. In 1862, tijdens de bouw van FORT 4, werd de schedel in uitzonderlijk goede staat teruggevonden en kreeg hij een bestemming in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel, waar hij tot op de dag van vandaag te zien is. De leerlingen van het GTI van Mortsel hebben van de schedel echter een prachtige 3D-afdruk van gemaakt, waardoor hij voortaan dus ook in het FORT 4 te bewonderen is. (BCOR)