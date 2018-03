Met de fiets van Mortsel naar Barcelona DANNY VAN CLAPDURP ZAMELT GELD IN VOOR VZW PROJECTEN VOOR AFRIKA SANDER BRAL

09 maart 2018

02u48 0 Mortsel Danny Van Clapdurp fietst binnenkort van Mortsel naar Barcelona ten voordele van zijn vzw Projecten voor Afrika. Met die vzw bouwde hij twintig jaar geleden vier klaslokalen en een gezondheidscenter in Senegal. "Op mijn 63ste wil ik nog één keer voor de vzw op de fiets springen", zegt Danny. "Daarna ga ik op zoek naar opvolging."

Op zaterdag 28 april loopt Danny Van Clapdurp nog een laatste keer op de trappers om geld in te zamelen voor zijn vzw Projecten voor Afrika. Hij zal in één maand tijd naar Barcelona fietsen ten voordele van de vzw die hij twintig jaar geleden uit de grond stampte. "In 1999 was ik op vakantie in Senegal en was ik op de eerste rij getuige van de wantoestanden die zich daar voordeden in verband met onderwijs en gezondheidszorg", vertelt Danny. "Wij hebben toen besloten om daar iets aan te doen en hebben vier klaslokaaltjes, een graanmolen en een gezondheidshuis opgetrokken in de kleine gemeenschap van Sinthiou M'Badane, een kleine honderd kilometer van de hoofdstad Dakar. Wij proberen daar kinderen tot zes jaar schoolrijp te maken in een land waar geen leerplicht bestaat. We zien dat dat lukt bij negentig percent van onze kinderen en we zien dat onze jongste spruiten van twintig jaar geleden nu ongeveer afstuderen aan het secundair onderwijs. Dat doet onze vzw enorm plezier."





Günther Neefs

"In Senegal werken zo'n vijftien personen voor ons, die natuurlijk ook betaald moeten worden met geld van de vzw. Daarom organiseren we al jaren evenementen en halen we sponsorgelden op. Zo startten we ook de loopwedstrijd Dwars door Mechelen op in samenwerking met zanger Günther Neefs, die peter is van onze vzw. In België werd onze vzw al na één jaar erkend maar sinds kort krijgen we ook steun vanuit Senegal zelf, ook dat doet ons enorm plezier en zorgt voor het voortbestaan van ons project."





"Want daar is het mij vooral om te doen, de continuïteit. Ik word bijna 64 jaar en ik kan niet voorzitter blijven van de vzw. Ik zie mijn tocht naar Barcelona als één van mijn laatste wapenfeiten en hopelijk kan ik volgend jaar op zoek naar opvolging. Maar daar heb ik het volste vertrouwen in, ik zie ook dat ons team versterkt wordt door jong geweld dat een nieuwe wind door de vzw blaast."





70 kilometer per dag

De fietstocht naar Barcelona wil Danny in één maand vervolledigen op zijn eigen tempo. "Ik fiets graag en heb al vele trainingen op bekende bergen in Europa achter de kiezen, maar ik ben ook niet meer de jongste", lacht Danny. "Ik wil zo'n 70 kilometer per dag doen en mijn vrouw zal me volgen met de camper. Ik wil via sponsoring 15.000 euro ophalen voor de vzw, of tien euro per afgelegde kilometer."





Danny Van Clapdurp was jarenlang actief als voorzitter van middenstandsorganisatie UNIMO en actief bij Open Vld. Onlangs maakte hij de overstap naar de onafhankelijke partij Mortsel Leeft! om daar lijstduwer te worden richting de verkiezingen. Danny vertrekt naar Barcelona op zaterdag 28 april om 12 uur vanuit zomerbar BAR4 aan Fort 4. Günther Neefs zorgt voor het feestelijke vertrek.





Meer info over de vzw via www.projectenvoorafrika.be.