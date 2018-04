Meer dan tweeduizend nieuwe zonnepanelen op bedrijventerrein 18 april 2018

02u39 0

Het Mortselse maatwerkbedrijf De Brug vzw heeft 2106 zonnepanelen laten plaatsen op de daken van verschillende bedrijfsgebouwen. Daardoor wordt er een gemiddelde jaarproductie van 570.200 kWu voorzien, wat ongeveer de helft is van het totale jaarlijkse verbruik van de bedrijven. Ook kan er dankzij de zonnepanelen minder CO2 worden uitgestoten. Donderdag komt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) het zonnepanelenpark officieel openen. Iedereen is welkom op de inauguratie met de minister vanaf 13.30 uur met een korte rondleiding over de site aan de Waesdonckstraat in Mortsel. (BSB)