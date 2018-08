Marc Meire duwt lijst Open Vld 28 augustus 2018

Gemeenteraadslid Marc Meire van oppositiepartij Open Vld gaat de lijst voor zijn partij duwen richting de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De 56-jarige Marc Meire is al meer dan dertig jaar actief bij de liberalen in Mortsel en sinds februari zetelt hij ook in de gemeenteraad. Ook in het verenigingsleven is Meire een bekend gezicht. "Mensen kennen mij vooral als lid van carnavalsvereniging Karnamor, waarvan ik in 2011 Prins mocht zijn", zegt Meire. "In de volgende legislatuur wil ik mij inzetten voor het verenigingsleven in onze stad. Ik pleit voor meer locaties in het fort die ter beschikking van verenigingen moeten gesteld worden." Eerder liet Open Vld al weten dat provincieraadslid Livia Moreau de lijst zal trekken. (BSB)