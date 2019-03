Man (63) zwaargewond na brand in appartement boven bistro Villano Toon Verheijen

05 maart 2019

21u56 0 Mortsel Een 63-jarige man is dinsdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in een appartement boven bistro Villano op het Gemeenteplein. Het slachtoffer moest ter plaatse gereanimeerd worden en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Kort na 20 uur kregen de hulpdiensten de melding van een brand in een appartement boven bistro Villano op het Gemeenteplein. “Toen brandweer en politie ter plaatse kwamen leek er in eerste instantie niet veel aan de hand, maar toen er op de eerste verdieping een raam werd ingeslagen was er een stevige rookontwikkeling te zien in het appartement”, klinkt het bij de politiezone Minos. “De brandweer heeft één zwaargewond slachtoffer aangetroffen in het appartement. De man is ter plaatse gereanimeerd en is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer vertoonde duidelijk zware brandwonden en had mogelijk ook te veel rook ingeademd.”

Het vuur in het appartement was door gebrek aan zuurstof grotendeels zelf gedoofd, maar de schade in het appartement is toch aanzienlijk. Ook de onderliggende bistro liep lichte schade op. “De bistro zelf is ook ontruimd geweest, maar voor de rest zijn er geen evacuaties geweest. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.” Volgens buurtbewoners en getuigen is het slachtoffer een eenzame man die dikwijls verward rondloopt. De man is 63 jaar en woont alleen in het appartement. Het labo zal uitsluitsel moeten brengen over de oorzaak van de brand.