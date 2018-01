Man (31) wast 2 miljoen euro wit 26 januari 2018

02u40 0 Mortsel Een Mechelaar van 31 is schuldig bevonden aan het versluizen en witwassen van 2 miljoen euro. M.M. overhandigde het misdaadgeld op een parking in Mortsel aan een Ghanese geldkoerier, die in Nederland tegen de lamp liep. De witwasser krijgt 4 jaar cel (2 jaar effectief) en 150.000 euro boete.

De zaak ging op 24 januari 2015 aan het rollen na de arrestatie van een 53-jarige Ghanese geldkoerier in Nederland. De man was in het bezit van twee sporttassen, met daarin bundels eurobiljetten voor een totaalbedrag van 2 miljoen euro. Het ging om coupures van 20 en 50 euro.





De koerier werd door de Nederlandse recherche al langer geschaduwd. Gevraagd naar wat de man de dag voor zijn arrestatie op een parking aan de Hendrik Conscienceplein in Mortsel deed, verklaarde hij dat hij 'door een zekere Said vanuit Amsterdam naar Mortsel was gestuurd om een Belgische man te ontmoeten'. Op de parking ontmoette de koerier dan de bestuurder van een Hyundai die hem de sporttassen overhandigde.





Na speurwerk kwam M.M. (31), die enkele jaren geleden in centrum Mechelen een Oosters restaurant uitbaatte, als verdachte beeld. De man kon geen te beste papieren voorleggen: hij werd door de koerier herkend, was de eigenaar van een Hyundai én was op het ogenblik van de feiten in Mortsel geweest.





De man werd vorig jaar schuldig bevonden en kreeg 4 jaar cel (2 jaar effectief), alsook een boete van 12.000 euro (6.000 euro effectief).





M.M. trok naar het Antwerpse hof van beroep, waar de rechters zijn celstraf bevestigden én de boete fors de hoogte introkken: hij moet nu 150.000 euro ophoesten. Het hof verklaarde ook nog eens 2 miljoen euro verbeurd.





M.M. heeft zijn onschuld altijd uitgeschreeuwd. Zijn advocaat, Fouad Marchouh, kondigt cassatieberoep aan.





(BJS)