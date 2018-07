Maandag beginnen werken Antwerpsestraat 04 juli 2018

02u50 0

Gedurende twee weken zal het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de Antwerpsestraat (N1) in Mortsel werken. Maandag beginnen de wegenwerkers met het verlengen van de rechterrijstrook richting Antwerpen, net voor het kruispunt van de Jozef Hermanslei met de Hendrik Kuijpersstraat. Door die strook veertig meter langer te maken, kan de huidige linkerrijstrook na de werken omgevormd worden tot een linksafslagstrook richting de Jozef Hermanslei. "Op dit moment is die strook ook in gebruik om rechtdoor te rijden", klinkt het bij Wegen en Verkeer. "Dat zorgt voor een belemmering van het verkeer en dus onveilige situaties. De ingreep moet het verkeer op het kruispunt veiliger en vlotter doen verlopen. Ook het naastgelegen fietspad wordt aangepakt tijdens de werken." De werken met hinder starten maandag en gaan door tot en met vrijdag 20 juli. Verkeer richting Antwerpen is nog steeds mogelijk, maar bestuurders moeten tijdelijk over de tram- en busbaan rijden. (BSB)