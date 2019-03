Lokale horeca haalt oude menu’s van onder het stof Sander Bral

18 maart 2019

20u04 0 Mortsel Kaas- en delicatessen Côté Sud, vishandel Steloy en bakkerijen Michielsen en Raphaël. Het is maar een greep uit de vele Mortselse ondernemers die lokale delicatessen op de kaart zetten. Samen met de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie, de erfgoedsector en het stadsbestuur halen lokale ondernemers oude gerechten vanonder het stof in een nieuwe expo en sneukeltocht.

Het burgerinitiatief ‘Mortsel weer (h)eerlijk thuis!’, dat vooral uit lokale ondernemers en leerkrachten bestaat, gaat in zee met de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie (ASG) om de smaken van weleer terug naar de stad te halen. “ASG werd meer dan dertig jaar geleden al opgericht in Mortsel”, zegt Dirk Brentjens van het burgerinitiatief. “Het is intussen uitgegroeid tot het grootste studiegenootschap rond voedingsgeschiedenis van de Benelux. Het heeft intussen een documentatiecentrum in Hasselt en heeft als belangrijkste doel eeuwenoude streekgebonden gerechten terug op de kaart te zetten.”

Vorig jaar bracht ‘Mortsel weer (h)eerlijk thuis!’ een tijdlijn van honderd jaar menugeschiedenis in een tentoonstelling. Nu verdiept het gezelschap zich specifiek tot menu’s van de negentiende eeuw. Uit de rijke verzameling gerechten van de ASG krijgt het koninginnenhapje bijzondere aandacht. “De voor ons een echte Vlaamse klassieker komt eigenlijk uit Frans-Lotharingen. We vinden het terug op een menu uit 1852 onder de naam ‘bouchée à la reine’. Bouchée staat voor ‘hapje’ maar waar komt die ‘koningin’ precies vandaan? Mogelijk van de Franse koningin Marie Leszczynska waarvoor het gerechtje is uitgevonden. Of heeft het met de soepkip te maken die erin verwerkt is? Die noemen ze in het Frans namelijk ‘poulet reine’.”

Bij de lokale handelaars kom je de oorsprong van alle menu’s te weten in een reizende tentoonstelling vanaf mei. Vishandelaar Steloy maakt een heerlijk vispasteitje van het koninginnenhapje en Michiel Tisson van Resto Tisson en Rocco maakt er een lekker lunchgerecht van.

De expo heeft ook aandacht voor de relatie tussen gastronomie en schilderkunst. “In de Gouden Eeuw schilderde Maerten Boelema de Stomme een mooi doek waarin de vleespastei centraal staat”, gaat Dirk verder. “We hebben nog verschillende etsen en schilderijen gevonden uit de dertiende en veertiende eeuw waarop gastronomische geschiedenis af te lezen is.”

Het project gaat gepaard met een sneukelroute te voet of per fiets vanaf kasteel Windhoek tot aan het Jezuïetenhof met culinaire passages bij lokale handelaars. “Naast het koninginnenhapje van Tisson kan je dan ook genieten van Mortselse krakers, met al z’n granen verwijzend naar het rijke landbouwleven in Mortsel, of van de Ambrosiuskoek van de imkersgilde. Er komt ook een gerecht dat het wapenschild van Mortsel voorstelt en Bakkerij Michielsen zal typische Mortselse makarons maken.”