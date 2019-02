Leegstaande kleuterschool gaat vanaf zomer open voor buurtbewoners Sander Bral

27 februari 2019

14u20 0 Mortsel Oppositiepartij Groen heeft het idee gelanceerd de oude kleuterschool De Perenpit open te stellen aan de buurt. De school en de speelplaats staan al leeg sinds juli 2017 in afwachting van een nieuw woonproject. De meerderheid heeft naar dat voorstel wel oren. “Idealiter kunnen de buurtbewoners, die snakken naar ruimte, de leegstand tijdelijk invullen voor gemeenschappelijke projecten en evenementen.”

Kleuterschool De Perenpit aan de Van Peborghlei staat al leeg sinds juli 2017 en de speelplaats ligt achter slot en grendel. De kleuters maakten vorig jaar de verhuis naar de nieuwe Parkschool en de leegstaande site wacht nu op een ontwikkelaar om het om te vormen tot een gemixte woonzone met dertig percent publieke ruimte.

“In Mortsel lijkt het de gewoonte van het bestuur om gebouwen op te geven vooraleer er een duidelijk toekomstplan klaarligt”, hekelt Nadia Saouti van oppositiepartij Groen. “Kan De Perenpit niet opengesteld worden voor de buurtbewoners, die vooral bestaan uit jonge gezinnen die vragende partij zijn voor meer open ruimte? De buurt kan de lokaaltjes en de speelplaats gebruiken voor straatfeesten, gemeenschappelijke activiteiten en andere buurtinitiatieven. Vrijwillige sleuteldragers kunnen de verantwoordelijkheid nemen voor het openen en afsluiten van de site. Dat lijkt me een kleine moeite voor de stad om een win-winsituatie te creëren: de jonge gezinnen met kinderen krijgen meer ruimte en de stad gaat leegstand en verloedering tegen.”

Geen water en elektriciteit

“Een terechte vraag”, erkent Koen Dehaen (N-VA), schepen voor Stadsprojecten. “Die buurt hapt inderdaad naar adem en in het latere project op De Perenpit zal er ook meer open publieke ruimte komen. Op dit moment zijn water en elektriciteit afgesloten en de meeste speeltuigen voor kinderen zijn ook al verplaatst. Wij willen De Perenpit tijdelijk openstellen aan de buurt maar dat is net iets moeilijker dan Saouti beweert. Als stad zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruikers. Wij gaan onze tijd nemen op De Perenpit volledig in orde te maken vooraleer ze open te stellen. Ook komt er een participatiemoment waarbij de bewoners inspraak krijgen over wat ze willen dat er met De Perenpit gaat gebeuren. Wij gaan akkoord met het voorstel van Groen en hopen de site voor het begin van de zomer te kunnen openstellen.”