Lagereschoolkinderen trotseren hondenweer voor beter klimaatbeleid Sander Bral

14 maart 2019

16u27 1 Mortsel Exact een maand geleden deden de lagereschoolkinderen een eerste klimaatactie in Anuna’s thuisstad en vandaag deden ze dat nog eens over. “Onze leerlingen hebben het hondenweer getrotseerd voor een beter klimaatbeleid.”

Gelukkig voor de lagereschoolkinderen van Zeppelin staan er luifels op het Mortselse Stadsplein want anders was hun klimaatactie van donderdagochtend volledig uitgeregend. Exact een maand terug, toen in tropische temperaturen voor februari, sloten enkele klassen al aan bij de klimaatactie van lagere school Rozenregen. Deze keer was het Zeppelin zelf om de actie op poten te zetten.

“Het initiatief kwam van het zesde jaar van onze school”, zegt Joachim Van Tilburg, die zichzelf liever coördinator noemt dan directeur. “We hebben de leerlingen uiteraard wel begeleid maar ze hebben deze actie zelf leven in geblazen en georganiseerd. Het was leuk om te zien dat Rozenregen ook een klas had om aan onze actie deel te nemen, net zoals wij dat een maand geleden bij hen deden.”

Bij de vorige actie in Mortsel waren er verschillende leerlingen van Rozenregen die niet wilden deelnemen aan de actie of niet mochten van hun ouders. Zij bleven in de klas achter om te werken rond het klimaat en engagement. “Dat was deze keer niet nodig, onze ouders steunden dit initiatief volledig”, benadrukt Van Tilburg. “Het was een mooie aanzet richting de globale klimaatactie van vrijdag.”