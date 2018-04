Kunst palmt spoorwegbermen in BEELDENEXPO BLIKVANGER OP TWEEDE EDITIE VAN 'GEBERMTE' SANDER BRAL

18 april 2018

02u39 1 Mortsel De tweede editie van Gebermte staat voor de deur. In het weekend van 28 april nemen tientallen kunstenaars de oude spoorwegbermen tussen Mortsel en Wilrijk opnieuw in. "We willen parkruimtes van de bermen maken", klinkt het bij de organisatie.

'Den Berm' of de oude spoorwegbermen op de grens van Mortsel met Wilrijk zijn tijdens het lange weekend van 28 april tot en met 1 mei opnieuw het decor voor Gebermte. Vorig jaar pakten de initiatiefnemers onder andere uit met muziek, poppentheater en vertellingen op het groene gebied tussen de Jozef Hermanslei en het natuurgebied Klein Zwitserland in Mortsel. De vierdaagse van dit jaar vindt plaats op de bermen die lopen van de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk tot aan de Antwerpsestraat in Mortsel over een lengte van 1.200 meter. Gebermte krijgt voor zijn tweede editie steun van de stad Mortsel, het district Wilrijk, de academies voor beeldende kunst van Mortsel en Wilrijk, muziektheater WALPURGIS, de Bermtijgers en De Kleine Expeditie.





"De komende editie staat er nog veel meer op het programma dan vorig jaar", glundert initiatiefnemer Bart Pluym. "Maar de grootste blikvanger zal ons beeldenpark worden. De berm zal een dertigtal beelden en installaties ontvangen van individuele kunstenaars en van de studenten van de Mortselse en Wilrijkse kunstacademies. Nog een pronkstuk is de maquette van onze expo, die twaalf meter lang is."





Improvisatiesessie jazz

"Naast de beeldenexpo hebben we ook een ruim randprogramma", gaat Pluym verder. "De opening wordt door radio- en televisiemaker Sven Speybrouck verzorgd en we krijgen ook een lezing van kunstenaar Paul Gees over hoe hij omgaat met natuur en cultuur. De eerste avond wordt afgesloten met een open jazz podium. Daar kunnen muzikanten aansluiten met een professioneel jazztrio voor een improvisatiesessie. Zo willen we de bezoekers ook echt betrekken in onze activiteiten en van Gebermte meer dan ooit een beleving maken."





Verder zijn er nog een lezing over sporen, bruggen en tunnels doorheen de tijd door kunsthistoricus Etienne Van Deyck, optredens, een vuurshow en een sessie slam poëzie door jong geweld.





Wat er in de toekomst met de site gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. "Hopelijk kan Den Berm een ruige parkruimte worden die heel wat mogelijkheden biedt voor kunstenaars, artiesten en buurtbewoners. Wij hopen dan ook dat de beleidsmakers met veel belangstelling naar ons project kijken."





"Er kruipt heel wat tijd en energie in de organisatie van Gebermte, dat vooral door vrijwilligers getrokken wordt. Het is dan ook niet per se het opzet om het kunstenfestival elk jaar op poten te zetten. We zullen wel zien wat de toekomst brengt. Wel hebben we plannen voor 2023, want dan is het exact 100 jaar geleden dat de bermen zijn aangelegd en ook 50 jaar geleden dat de sporen zijn afgebroken. Dan kunnen we het jubileum vieren van een uniek stuk natuur in de Antwerpse Zuidrand."