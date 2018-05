Kuikens ringen op 70 meter hoogte TIENTALLEN TOESCHOUWERS VOOR SCHOUWSPEL IN TOREN AGFA GEVAERT DAVID ACKE

07 mei 2018

02u35 0 Mortsel Enkele tientallen mensen zakten af naar de site van Agfa Gevaert in Mortsel om er het ringen van de vier slechtvalkkuikens gade te slaan. Dat was een heel schouwspel, want de nestkastjes bevinden zich bovenop de zeventig meter hoge schoorsteen.

Op de site van Agfa Gevaert in Mortsel zijn sinds 2008 al 27 slechtvalken geboren. Drie weken geleden werden weer vier jonge slechtvalken geboren in het nestkastje bovenop de zeventig meter hoge schoorsteen. Al die tijd kon iedereen het doen en laten van de jonge kuikens en hun ouders volgen via een webcam. Afgelopen zaterdag nodigde Agfa Gevaert en Natuurpunt iedereen uit op de site voor een leerrijke dag over de slechtvalk.





Medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) beklommen de zeventig meter hoge schoorsteen van Agfa Gevaert om de vier kuikentjes van een ring te voorzien. Enkele tientallen mensen kwamen het schouwspel gadeslaan met een verrekijker in de hand. Wanneer de jongen drie weken zijn, krijgen ze aan elk pootje een ring. Eén ring is van aluminium met daarop een uniek indentificatienummer. Dat kan je vergelijken met een soort identiteitskaart die ons vertelt waar en wanneer de vogels geboren zijn. De tweede ring bestaat uit een kleur die je vanop afstand kan zien. Deze codes zijn op internationaal niveau afgesproken en laten toe om het land van herkomst te bepalen zonder de vogels te moeten vangen.





Poten volgroeid

"Zo weten we dat de papa valk afkomstig is uit Tessenderlo. Dat we de jongen nu een ring geven is heel bewust. Op deze leeftijd kunnen ze nog niet wegvliegen maar hun poten zijn wel al volledig volgroeid", legt Annelies Jacobs van Natuurpunt uit.





Pas rond de maand juni zullen de jongen voor het eerst uitvliegen. En dat gaat gepaard met spectaculaire beelden. "De ouders leren hun jongen jagen door een prooi in volle vlucht te laten vallen. Op die manier leren de kuikens een duikvlucht te maken. Missen ze hun prooi, dan vangen de ouders die opnieuw op", aldus Jacobs. Pas in de late zomer zullen de slechtvalken volledig voor zichzelf kunnen zorgen. "We verwachten dat zij dan nog even hier zullen rond blijven hangen om daarna deze vertrouwde omgeving te verlaten." Of het om mannetjes of vrouwtjes gaat, dan weten we nog niet. "Pas wanneer ze volgroeid zijn, kunnen we daar uitsluitsel over brengen. Vrouwelijke slechtvalken zijn veel groter dan hun mannelijke soortgenoten", aldus Jacobs.





De populatie van de slechtvalk doet het erg goed. "Enkele jaren geleden kwam de roofvogel niet meer voor in België maar vandaag is de populatie aan een mooie groei bezig met enkele grote nesten in Lier en de Antwerpse haven", besluit Jacobs.