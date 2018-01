Kringwinkel haalt verlaten fietsen voortaan zelf op 26 januari 2018

De Mortselse kringwinkel Opnieuw & Co zal voortaan ook achtergelaten fietsen ophalen op locatie. Die opdracht kreeg de winkel van het stadsbestuur om de openbare wegen en pleinen verzorgd te houden want in Mortsel worden er gemiddeld honderd fietsen achter gelaten in publiek domein. Het ophalen en eventueel losknippen van achtergelaten fietsen doet Opnieuw & Co gratis. De gemeente geeft wel middelen om de verzamelde fietsen te stockeren, het plaatsen van fietsen op de website en voor het begeleiden van geïnteresseerden die mogelijk één van de fietsen willen overkopen. Wanneer een fiets meer dan drie maanden op dezelfde plaats blijft staan, wordt die automatisch eigendom van Opnieuw & Co. "De straten blijven netjes en de Mortselaar kan bij Opnieuw & Co een tweedehandsfiets kopen voor een prikje", klinkt het bij het stadsbestuur. (BSB)