Kringloopwinkel blaast 19 kaarsjes uit 01 juni 2018

Kringwinkel Opnieuw & Co vzw richtte negentien jaar geleden een filiaal op in de Borsbeeksebinnenweg in Mortsel. Dat wordt komende zaterdag gevierd en de klanten worden in de bloemetjes gezet. Bezoekers worden getrakteerd op een borrel en wafels en krijgen tien percent korting op alle producten. "De cijfers bewijzen dat dit filiaal een groot succes is geworden", klinkt het bij Opnieuw & Co. "In Mortsel ontvingen we het afgelopen jaar 107.513 klanten die herbruikbare goederen een tweede thuis gaven. In dit filiaal gaat de voorkeur naar textiel maar er werden ook vele fietsen, boeken, speelgoed, electronica en meubelen verkocht." In al die tijd is het personeel van 6 naar 46 medewerkers opgetrokken. Die staan zaterdag paraat om bezoekers te hulp te schieten en te trakteren van 10 uur tot 18 uur. (BSB)