Koppeltje slechtvalken keert terug voor nieuw broedseizoen Sander Bral

31 januari 2019

17u40 0 Mortsel Goed nieuws voor alle vogelspotters en romantici. Het koppel slechtvalken dat al tien jaar in de zeventig meter hoge schoorsteen van Agfa-Gevaert vertoeft, is weer gearriveerd voor het volgende broedseizoen. Zowel mevrouw als meneer slechtvalk zitten terug op post voor de webcam die je live kan volgen.

In samenwerking met Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen installeerde Agfa-Gevaert in 2017 een webcam om het wel en wee van het koppel slechtvalken dat er nest, op de voet te volgen. In 2002 werd de nestkast geplaatst en een jaar later werden de eerste sporen van bewoning gevonden. In het voorjaar van 2007 eigende een koppel slechtvalken zich het nest toe en nu keren ze elk jaar terug voor het broedseizoen. Ze legden in al die tijd al 42 eitjes waaruit 27 jongen geboren werden.

Zowel papa als mama slechtvalk zijn opnieuw gespot door de webcam en daarmee dus ruim op tijd om samen Valentijn te vieren in de romantische schoorsteen. Wie wil weten hoeveel nieuwe eitjes en kuikens er dit voorjaar aankomen, kan via deze livestream de familie slechtvalk op de voet volgen.