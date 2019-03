Koppel slechtvalken heeft niet stilgezeten in Agfa-schouw: drie kleintjes op komst Sander Bral

07 maart 2019

15u24 0 Mortsel Het koppel slechtvalken dat de zeventig meter hoge schouw van Agfa-Gevaert bezet, heeft niet stilgezeten rond de valentijnsperiode. Een maand na hun intrek werden de eerste drie eitjes al gelegd en mama slechtvalk is nu volop aan het broeden. Als alles goed loopt moet het eerste nieuwe kuiken deze maand nog het levenslicht zien.

In samenwerking met Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen installeerde Agfa-Gevaert in 2017 een webcam om het wel en wee van het koppel slechtvalken dat in de zeventig meter hoge schoorsteen nest, op de voet te volgen. In 2002 werd de nestkast geplaatst en een jaar later werden de eerste sporen van bewoning gevonden. In het voorjaar van 2007 eigende een koppel slechtvalken zich de stek toe waarnaar ze elk jaar terugkeren voor het broedseizoen. Met de drie nieuwe eitjes erbij staat de teller van al die jaren op 45 eieren waaruit 27 jongen geboren werden.

Live te volgen

Eind januari nam het koppel de schoorsteen opnieuw in en op 25 februari werd het eerste nieuwe eitje gelegd. Op 3 en 6 maart kwamen het tweede en het derde ei tevoorschijn. Er wordt voorspeld dat het eerste jong deze maand nog geboren zal worden. Wie het broedproces op de voet wil volgen kan de livestream volgen op deze website.