Koppel slechtvalken broedt vier eitjes uit 05 april 2018

Het koppel slechtvalken dat al tien jaar in de zeventig meter hoge schoorsteen van Agfa-Gevaert nestelt, kreeg heuglijk nieuws. Er worden momenteel vier eitjes uitgebroed, zoals te zien op de livefeed van de webcam die het bedrijf daar eind 2017 installeerde in samenwerking met het stadsbestuur, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen. Volgens Natuurpunt komen de eitjes binnen enkele weken al uit. Die geboorte wordt samen met het tienjarig jubileum van de slechtvalken gevierd op zaterdag 5 mei met een groots feest vol lezingen en documentaires over de diertjes. Tussen half twee en half zes krijg je de kans om de slechtvalken live te zien aan de fabriekspoort van Agfa-Gevaert in de Hendrik Kuijpersstraat waar enkele verrekijkers en telescopen ter beschikking gesteld zullen worden. De voorbije tien jaar bracht het koppeltje al 23 kuikens groot.





Het uitbroeden van de eieren kan live gevolgd worden op webcambeelden via www.agfa.be/slechtvalken/webcam.





(BSB)